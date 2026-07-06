Durante un match di Wimbledon del 2026, il punteggio è attualmente di 7-5, 6-6 tra Cobolli e De Minaur. Nel secondo set, si è arrivati a un tie-break dopo che De Minaur ha conseguito un vantaggio di 5-3, ma ha commesso un errore inviando la palla lunga con il rovescio, regalando un punto all'avversario. La partita prosegue con il secondo set ancora in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda 5-3 Regalo di de Minaur che perde completamente la giusta distanza dalla palla e spedisce lungo il rovescio. Mini-break per l’italiano. 4-3 COSA HA FATTO COBOLLI!!! Servizo e dritto per l’italiano che prende la rete. De Minaur trova una splendida difesa che pizzica la riga, ma l’azzurro si supera trovando un dritto stretto vincente. L’australiano applaude alla prodezza dell’avversario. Si cambia campo in perfetta parità. 3-3 Scappa in lunghezza il dritto di Cobolli. L’australiano recupera il mini-break Seconda 3-2 Ace! 3-1 In rete il rovescio lungolinea di de Minaur. Premiata la splendida difesa di Cobolli, che con un grande recupero nel lato destro del campo ha ricacciato indietro l’australiano. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Cobolli-De Minaur 7-5, 6-6 Wimbledon 2026 in DIRETTA: tie-break nel 2° set

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