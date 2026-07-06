Al momento, il punteggio del primo set tra Cobolli e De Minaur è 2-3. De Minaur ha vinto il gioco precedente, segnando il suo primo punto vincente con un dritto lungolinea che si è fermato in rete. Nel gioco attuale, De Minaur è stato il primo a uscire vincente, portando il punteggio a 30-0. La partita si svolge su un campo di Wimbledon, con i giocatori in equilibrio nel primo set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Prima ad uscire vincente. 15-0 Il dritto lungolinea di de Minaur si ferma in rete. 2-3 Gioco de Minaur: prima ad uscire vincente. 40-15 In rete la risposta di rovescio di Cobolli. 30-15 Prima ad uscire e dritto in contropiede. Cobolli era rimasto su quell’angolo ma non è riuscito a trovare il campo. 15-15 Favoloso dritto lungolinea di Cobolli che pizzica la riga. 15-0 Prima ad uscire e dritto in contropiede per de Minaur, che poi finta l’attacco in back ed infine lo gioca stretto e corto. 2-2 Gioco Cobolli: prima ad uscire e dritto inside-in vincente. L’azzurro si salva da 0-30. 40-30 Prima vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Cobolli-De Minaur 2-3, Wimbledon 2026 in DIRETTA: grande equilibrio nel 1°set

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Alex De Minaur Vs Flavio Cobolli | 1/8-Finals | ATP Wimbledon 2026 | Live Score Update

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