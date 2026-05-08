LIVE Arnaldi-De Minaur 4-6 6-6 ATP Roma 2026 in DIRETTA | è tie-break nel 2° set!

Al secondo set tra Arnaldi e De Minaur, il punteggio è di 6-6 e si gioca un tie-break. Durante il match, sono stati registrati alcuni scambi intensi, con De Minaur che ha commesso un errore di dritto e Arnaldi che ha conquistato un mini break. In uno scambio molto lungo, Arnaldi ha fornito un assist, ma De Minaur ha sbagliato un dritto da pochi metri, lasciando il punteggio in parità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Prima vincente. 2-0 Sbaglia di nuovo di dritto De Minaur! Mini break! 1-0 Scambio infinito, lunghissimo, con Arnaldi che ha fornito l’assist ma De Minaur clamorosamente ha messo in rete il dritto da un metro e a campo spalancato. 6-6 TIIIIIEEE-BREEEAK! Mettetevi comodi! 40-30 Gratuito di dritto. 40-15 Con il dritto anomalo vincente l’aussie. 30-15 Sbaglia con il dritto Alex. 30-0 Coppia di righe prese da De Minaur e chiusura di dritto. 15-0 Ace. Ah, prima o poi andrà detto. E’ un Masters 1000, se colpisci gli ultimi centimetri di campo (non la riga, l’ultimo mezzo metro di campo) il punto è praticamente tuo perché la pallina non rimbalza a dovere.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Arnaldi-De Minaur 4-6, 6-6, ATP Roma 2026 in DIRETTA: è tie-break nel 2° set! Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner FIRST Final of 2026 | Monte-Carlo 2026 Final Highlights Notizie correlate LIVE Arnaldi-De Minaur 2-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: break aussie nel 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Di poco lungo l’attacco di dritto. LIVE Arnaldi-De Minaur 4-6, 2-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: australiano in difficoltà nel 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Tiene la battuta facilmente Arnaldi. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Internazionali, Arnaldi-De Minaur LIVE su Sky; Live Alex de Minaur - Matteo Arnaldi - Roma Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 08/05/2026; LIVE Arnaldi-De Minaur, ATP Roma 2026 in DIRETTA: braccio sciolto senza nulla da perdere; Il ruggito di Arnaldi! Esordio vincente contro Munar. LIVE Arnaldi-De Minaur 4-6, 5-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro vuole il 2° set!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-5 A quindici De Minaur. 40-15 Inside out vincente sulla riga. 30-15 Non trema l'australiano a seguito della ... oasport.it Internazionali Roma diretta oggi: Arnaldi-De Minaur live, stasera Musetti e Darderi. In campo anche Djokovic, orari e dove vederle (anche in chiaro)Internazionali Roma 2026, gli aggiornamenti della giornata di oggi, venerdì 8 maggio. Arnaldi sfida De Minaur nel primo match delle 11 alla Bnp Paribas Arena, stasera in campo Musetti ... ilmattino.it Arnaldi costretto a inseguire: De Minaur vince il primo set con il punteggio di 6-4 sulla BNP Paribas Arena. x.com 🇮🇹Arnaldi=De Minaur🇮🇹 ️(ore 11,00) facebook