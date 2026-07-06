LIVE Cobolli-De Minaur 1-1 Wimbledon 2026 in DIRETTA | inizia l’incontro in palio i quarti
L'incontro tra Cobolli e De Minaur è iniziato con un punteggio di 1-1. Cobolli ha vinto il primo gioco, mentre De Minaur non ha centrato abbastanza il rovescio lungolinea. Nel secondo gioco, il punteggio è 40-30, con uno scambio prolungato sulla diagonale sinistra.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Gioco Cobolli: non rientra a sufficienza il rovescio lungolinea di de Minaur. Seconda 40-30 Scambio prolungato sulla diagonale sinistra. De Minaur trova grande profondità con il rovescio lungolinea, Cobolli tenta un complicato cambio in lungolinea in controbalzo che termina ampiamente largo 40-15 Prima al centro vincente. 30-15 Doppio fallo. 30-0 Cobolli trova una grande accelerazione con il dritto lungolinea 15-0 Prima ad uscire vincente. Al servizio Flavio Cobolli 0-1 Gioco de Minaur: l’australiano indovina il lato dell’attacco dell’azzurro e va a segno con il rovescio lungolinea. Seconda 40-30 Prima al centro di de Minaur che poi sfrutta la risposta corta dell’italiano, sale sopra la palla e chiude con il rovescio. 🔗 Leggi su Oasport.it
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