LIVE Cobolli-De Minaur 1-1 Wimbledon 2026 in DIRETTA | inizia l’incontro in palio i quarti

Notizia in breve

L'incontro tra Cobolli e De Minaur è iniziato con un punteggio di 1-1. Cobolli ha vinto il primo gioco, mentre De Minaur non ha centrato abbastanza il rovescio lungolinea. Nel secondo gioco, il punteggio è 40-30, con uno scambio prolungato sulla diagonale sinistra.