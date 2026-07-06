LIVE Cobolli-De Minaur 0-0 Wimbledon 2026 in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro

Notizia in breve

Il match tra Cobolli e De Minaur a Wimbledon 2026 sta per iniziare. La partita è in programma tra pochi minuti, con le due squadre pronte a scendere in campo. Gli spettatori sono in attesa dell’inizio, mentre le squadre si preparano sul terreno. La diretta live si aggiorna costantemente, con le ultime notizie e i dettagli sullo svolgimento dell’incontro. La partita è molto attesa e rappresenta un momento importante del torneo.