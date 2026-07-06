LIVE Cobolli-De Minaur 0-0 Wimbledon 2026 in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro
Il match tra Cobolli e De Minaur a Wimbledon 2026 sta per iniziare. La partita è in programma tra pochi minuti, con le due squadre pronte a scendere in campo. Gli spettatori sono in attesa dell’inizio, mentre le squadre si preparano sul terreno. La diretta live si aggiorna costantemente, con le ultime notizie e i dettagli sullo svolgimento dell’incontro. La partita è molto attesa e rappresenta un momento importante del torneo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.40 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale di Cobolli-de Minaur. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Flavio Cobolli ed Alex de Minaur, partita valevole per gli ottavi di finale del torneo di singolare maschile di Wimbledon 2026. Il finalista del Roland Garros è chiamato ad alzare il livello contro l’ostico australiano per tornare tra i migliori 8 nello Slam londinese. Archiviata la magica cavalcata al Roland Garros, terminata con una sorprendente finale e l’ingresso in top 10, Flavio Cobolli vuole confermare il proprio nuovo status a Wimbledon. 🔗 Leggi su Oasport.it
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TENNIS LIVE: COBOLLI - DE MINAUR DIRETTA | Ottavi Wimbledon 2026 (Live Tracker & Commento)
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#Cobolli- #deMinaur a #Wimbledon, il risultato in diretta live della partita dalle 14 #SkySport #SkyTennis x.com
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