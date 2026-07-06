A Wimbledon 2026, Zvonareva e Siegemund hanno vinto il primo set contro le cinesi Xu Jiang per 6-4. Dopo la conclusione di questa partita, in campo entreranno i due giocatori italiani, che affronteranno la coppia formata da Mektic e Krajicek. La partita tra le due coppie maschili è ancora in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.32 ZvonarevaSiegemund conquistano per 6-4 il primo set sulle cinesi XuJiang. Al termine di questo match sarà il turno dei due azzurri, opposti a Nikola Mektic e Austin Krajicek. 14.30 Sul Court 12 è appena finito il primo match di giornata, con la vittoria per 6-2 al terzo di AoyamaLiang su HsiehWang. A breve inizierà un altro doppio femminile e a seguire toccherà a Simone BolelliAndrea Vavassori contro MekticKrajicek. Buongiorno e bentrovati amici di OA Sport alla Diretta Live testuale del match di doppio tra gli azzurri Simone BolelliAndrea Vavassori e la coppia composta dal croato Nikola Mektic insieme allo statunitense Austin Krajicek valida per il terzo turno di Wimbledon. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Mektic/Krajicek, Wimbledon 2026 in DIRETTA: Zvonareva e Siegemund avanti di un set, a seguire in campo i due azzurri

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LIVE: Wimbledon 2026 - Ottavi di finale | Cobolli, Paolini, Bolelli & Vavassori

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