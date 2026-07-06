Alle 11:00, sui campi di Wimbledon, si è aperto il match di doppio tra gli italiani Simone Bolelli e Andrea Vavassori e la coppia formata da Nikola Mektic e Austin Krajicek. La partita, valida per il terzo turno, è in corso e si sta disputando sui campi in erba del torneo. La sfida si svolge in un clima di grande attesa, con i giocatori pronti a contendersi il passaggio ai quarti di finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati amici di OA Sport alla Diretta Live testuale del match di doppio tra gli azzurri Simone BolelliAndrea Vavassori e la coppia composta dal croato Nikola Mektic insieme allo statunitense Austin Krajicek valida per il terzo turno di Wimbledon. Il forte doppio italiano punta a proseguire il proprio percorso sui prati londinesi, dopo due buone vittorie che hanno permesso al bolognese e al torinese di raggiungere il loro miglior risultato in questo Slam. All’esordio la coppia numero 4 del seeding ha regolato con un netto gli inglesi Ben Jones e Joshua Paris per 6-4, 6-3, mentre al secondo turno il compito è stato ancora più semplice per i due azzurri, che hanno battuto con un netto 6-1, 6-4 l’olandese Jesper De Jong e il francese Valentin Royer. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Mektic/Krajicek, Wimbledon 2026 in DIRETTA: gli azzurri vanno alla ricerca del pass per i quarti di finale

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