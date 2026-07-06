Il primo match di giornata a Wimbledon 2026 si è concluso con la vittoria di Aoyama-Liang per 6-2 al terzo set contro Hsieh-Wang sul Court 12. A breve si giocherà un doppio femminile, seguito dagli incontri degli azzurri. La giornata prosegue con altri match in programma, mentre gli spettatori attendono gli incontri successivi. La diretta continuerà con aggiornamenti sui risultati e gli orari delle partite successive.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.30 Sul Court 12 è appena finito il primo match di giornata, con la vittoria per 6-2 al terzo di AoyamaLiang su HsiehWang. A breve inizierà un altro doppio femminile e a seguire toccherà a Simone BolelliAndrea Vavassori contro MekticKrajicek. Buongiorno e bentrovati amici di OA Sport alla Diretta Live testuale del match di doppio tra gli azzurri Simone BolelliAndrea Vavassori e la coppia composta dal croato Nikola Mektic insieme allo statunitense Austin Krajicek valida per il terzo turno di Wimbledon. Il forte doppio italiano punta a proseguire il proprio percorso sui prati londinesi, dopo due buone vittorie che hanno permesso al bolognese e al torinese di raggiungere il loro miglior risultato in questo Slam. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Mektic/Krajicek, Wimbledon 2026 in DIRETTA: finisce il primo match di giornata, a breve un altro doppio femminile e poi gli azzurri

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LIVE: Wimbledon 2026 - Ottavi di finale | Cobolli, Paolini, Bolelli & Vavassori

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