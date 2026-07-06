XuJiang ha vinto il secondo set 6-2, pareggiando la partita. Dopo questo incontro, scenderanno in campo gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro la coppia croata Nikola Mektic e lo statunitense Austin Krajicek.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.05 XuJiang pareggiano i conti vincendo il secondo set per 6-2. Dopo questo match toccherà a Simone Bolelli e Andrea Vavassori, opposti al croato Nikola Mektic e allo statunitense Austin Krajicek. 15.32 ZvonarevaSiegemund conquistano per 6-4 il primo set sulle cinesi XuJiang. Al termine di questo match sarà il turno dei due azzurri, opposti a Nikola Mektic e Austin Krajicek. 14.30 Sul Court 12 è appena finito il primo match di giornata, con la vittoria per 6-2 al terzo di AoyamaLiang su HsiehWang. A breve inizierà un altro doppio femminile e a seguire toccherà a Simone BolelliAndrea Vavassori contro MekticKrajicek. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Mektic/Krajicek, Wimbledon 2026 in DIRETTA: la coppia cinese vince il secondo set, dopo tocca agli azzurri

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LIVE: Wimbledon 2026 - Ottavi di finale | Cobolli, Paolini, Bolelli & Vavassori

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