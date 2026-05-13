LIVE Bolelli Vavassori-Goransson King 7-6 7-6 ATP Roma 2026 in DIRETTA | gli azzurri volano ai quarti di finale con due tie-break sensazionali!
Nel torneo ATP di Roma, i giocatori italiani hanno raggiunto i quarti di finale dopo aver vinto due tie-break consecutivi contro avversari provenienti da altre nazioni. La partita si è conclusa con i punteggi di 7-6 e 7-6, dimostrando grande equilibrio e capacità nei momenti decisivi. La cronaca in diretta si è conclusa, e l’attenzione si sposta ora sulla sfida serale tra un tennista italiano e un avversario straniero, con l’obiettivo di ottenere la prima semifinale in un Masters 1000.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.45 Termina qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport, con l’appuntamento che è a sta sera con la sfida tra Luciano Darderi e Rafa Jodar, con l’azzurro che proverà a centrare la prima semifinale Masters 1000 della carriera. Grazie mille per averci seguito, buon proseguimento di serata a tutti! 20.44 Bolelli e Vavassori chiudono il match con il 74% di prime palle in campo, grazie alle quali conquistano l’88% dei punti, mentre con la seconda palla l’82%. Per quanto riguarda Goransson e King, la prima palla entra il 57% delle volte, colpo con il quale ottengono il 90% di punti. Con la seconda raccolgono solo il 50%.🔗 Leggi su Oasport.it
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