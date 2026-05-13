LIVE Bolelli Vavassori-Goransson King 7-6 7-6 ATP Roma 2026 in DIRETTA | gli azzurri volano ai quarti di finale con due tie-break sensazionali!

Nel torneo ATP di Roma, i giocatori italiani hanno raggiunto i quarti di finale dopo aver vinto due tie-break consecutivi contro avversari provenienti da altre nazioni. La partita si è conclusa con i punteggi di 7-6 e 7-6, dimostrando grande equilibrio e capacità nei momenti decisivi. La cronaca in diretta si è conclusa, e l’attenzione si sposta ora sulla sfida serale tra un tennista italiano e un avversario straniero, con l’obiettivo di ottenere la prima semifinale in un Masters 1000.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.45 Termina qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport, con l’appuntamento che è a sta sera con la sfida tra Luciano Darderi e Rafa Jodar, con l’azzurro che proverà a centrare la prima semifinale Masters 1000 della carriera. Grazie mille per averci seguito, buon proseguimento di serata a tutti! 20.44 Bolelli e Vavassori chiudono il match con il 74% di prime palle in campo, grazie alle quali conquistano l’88% dei punti, mentre con la seconda palla l’82%. Per quanto riguarda Goransson e King, la prima palla entra il 57% delle volte, colpo con il quale ottengono il 90% di punti. Con la seconda raccolgono solo il 50%.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Goransson/King 7-6 7-6, ATP Roma 2026 in DIRETTA: gli azzurri volano ai quarti di finale con due tie-break sensazionali! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate LIVE Bolelli/Vavassori-Goransson/King, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurri a caccia dei quartiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport del match... LIVE Bolelli/Vavassori-Goransson/King 6-6, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il tie-break deciderà il primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Il nastro si porta via il colpo di Andrea. Temi più discussi: LIVE Bolelli/Vavassori-Goransson/King, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurri a caccia dei quarti; Bolelli/Vavassori-Goransson/King, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; Diretta Goransson - King - Bolelli - Vavassori (Internazionali BNL d'Italia); Diretta Internazionali BNL d'Italia. Bolelli e Vavassori completano la rimonta su Bhambri e Venus (2-6 6-3 10-8) e si portano a casa la vittoria all’esordio di questi Internazionali d’Italia! La coppia italiana sfiderà Goransson e King al prossimo turno. x.com LIVE Bolelli/Vavassori-Goransson/King 7-6 2-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: equilibrio nella prima metà di secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Appoggio comodo di Bolelli dopo lo smash del compagno torinese. Seconda. 40-15 Prende la riga Bolelli con il ... oasport.it Bolelli/Vavassori-Goransson/King oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingSuperare le incertezze del primo turno e aumentare il livello della propria prestazione in corrispondenza di un ostacolo sicuramente più difficile. Negli ... oasport.it