Bolelli Vavassori-Krajicek Mektic oggi Wimbledon 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si gioca una partita di doppio maschile a Wimbledon 2026, tra la coppia BolelliVavassori e KrajicekMektic. L’incontro decide chi accederà ai quarti di finale. La sfida si svolge nella seconda settimana del torneo, con orario e programma ancora da definire. La partita sarà trasmessa in diretta streaming e in TV, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire il match in tempo reale.

La seconda settimana del torneo inizia con una sfida importante: si torna in campo per ottenere il pass per i quarti. Nell’incontro valevole per gli ottavi di finale del doppio maschile del torneo di Wimbledon Simone Bolelli e Andrea Vavassori, titolari della testa di serie numero 4, affrontano l’americano Austin Krajicek e il croato Nikola Mektic, teste di serie numero quattordici. Il match sarà il terzo in programma sul Court 12, campo su cui il gioco inizierà alle ore 12:00. Nei sedicesimi di finale i due azzurri hanno travolto, in maniera perentoria, il tandem formato dall’olandese de Jong e dal francese Royer. Interessante notare come nei primi due turni le vittorie del tandem italiano siano arrivate entrambe in due set, mentre la coppia avversaria ha ottenuto il biglietto per il prestigioso confronto con due vittorie al terzo set. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Krajicek/Mektic vs Granollers/Zeballos | SF Highlights | Rome 2026

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