LIVE Bolelli Vavassori-Mektic Krajicek 6-7 Wimbledon 2026 in DIRETTA | gli azzurri commettono qualche sbavatura nel tie-break

Notizia in breve

Nel match di doppio a Wimbledon 2026, Mektic e Krajicek vincono il primo set contro Bolelli e Vavassori 7-6. Durante il tie-break, gli azzurri commettono alcuni errori, mentre Krajicek realizza un smash facile e un servizio vincente. Vavassori tenta una volée di dritto, ma il punto viene perso. Krajicek risponde con un servizio vincente, portando il punteggio a 30-0.