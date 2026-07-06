LIVE Bolelli Vavassori-Mektic Krajicek 6-7 Wimbledon 2026 in DIRETTA | gli azzurri commettono qualche sbavatura nel tie-break
Nel match di doppio a Wimbledon 2026, Mektic e Krajicek vincono il primo set contro Bolelli e Vavassori 7-6. Durante il tie-break, gli azzurri commettono alcuni errori, mentre Krajicek realizza un smash facile e un servizio vincente. Vavassori tenta una volée di dritto, ma il punto viene perso. Krajicek risponde con un servizio vincente, portando il punteggio a 30-0.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Smash facile per Krajicek. 30-15 Entra con la volée di dritto Vavassori. 30-0 Servizio vincente del croato. 15-0 Chiude Mektic a rete. 18.27 Primo set molto equilibrato, dove hanno regnato i servizi. Solo una palla break concessa, da Bolelli al servizio, annullata poi dalla coppia azzurra. 4-7 Ancora un servizio vincente dello statunitense: Mektic e Krajicek conquistano il primo set con il punteggio di 7-6 in 56? di gioco. 4-6 Servizio vincente di Krajicek: due set point. 4-5 Ace del piemontese. 3-5 Passante con il dritto lungolinea di Vavassori in uscita dal servizio. 2-5 Doppio fallo del croato. 🔗 Leggi su Oasport.it
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LIVE: Wimbledon 2026 - Ottavi di finale | Cobolli, Paolini, Bolelli & Vavassori
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AZZURRI A WIMBLEDON Day 8 - Ottavi di finale Il programma di oggi vede impegnati i nostri tennisti sia nel singolare che nel doppio: COBOLLI - De Minaur h 14.00 PAOLINI - Eala h 14.30 Bolelli/Vavassori-Mektic/Krajicek 14.40* Forza Ja facebook
Bolelli e Vavassori aprono la giornata con una vittoria! La coppia italiana approda al terzo turno di Wimbledon superando il duo di singolaristi de Jong e Royer in due set (6-1 6-4). Sfoderano Krajicek e Mektic per un posto ai quarti di finale. x.com
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