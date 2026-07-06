LIVE Bolelli Vavassori-Mektic Krajicek 6-6 Wimbledon 2026 in DIRETTA | sarà il tie-break a decidere il primo set
Sul campo di Wimbledon, il punteggio tra le due coppie è 6-6 nel primo set. Durante il gioco, Mektic ha realizzato uno smash vincente, mentre il bolognese ha commesso un errore in rete con un passante di rovescio da buona posizione. Bolelli ha anche messo a segno una volée di dritto facile. La partita si decide in un tie-break.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Smash vincente di Mektic. 1-1 In rete il passante di rovescio del bolognese da ottima posizione. 1-0 Volée facile di dritto per Bolelli. 6-6 Chiude con la volée di rovescio Krajicek: si va al tie-break. 40-30 Ace di seconda di Mektic. 30-30 Krajicek si salva con l’istinto sul passante di dritto di Vavsasori. 15-30 Gran cross di dritto in avanzamento di Bolelli. 15-15 Splendida volée di rovescio del croato. 0-15 Lunga la volée di dritto di Mektic. 6-5 Lunga la volée di rovescio di Mektic. A-40 Volée di dritto risolutiva del piemontese. 40-40 Vavassori fa buona guardia sottorete. 30-40 Doppio fallo di Bolelli: prima palla break del match. 🔗 Leggi su Oasport.it
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LIVE: Wimbledon 2026 - Ottavi di finale | Cobolli, Paolini, Bolelli & Vavassori
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