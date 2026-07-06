LIVE Bolelli Vavassori-Mektic Krajicek 6-6 Wimbledon 2026 in DIRETTA | sarà il tie-break a decidere il primo set

Notizia in breve

Sul campo di Wimbledon, il punteggio tra le due coppie è 6-6 nel primo set. Durante il gioco, Mektic ha realizzato uno smash vincente, mentre il bolognese ha commesso un errore in rete con un passante di rovescio da buona posizione. Bolelli ha anche messo a segno una volée di dritto facile. La partita si decide in un tie-break.