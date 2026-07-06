Nel match di Wimbledon 2026, Vavassori ha messo a segno un servizio vincente che ha portato il punteggio a 30-30. Poco prima, aveva realizzato un ace, portando il punteggio a 15-30. L’avversario ha risposto con un colpo in rete, portando il punteggio a 0-30. La partita si svolge senza break, con gli azzurri in vantaggio 4-3 nel set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Ancora un servizio vincente di Vavassori. 15-30 Servizio vincente del piemontese. 0-30 In rete lo schiaffo al volo di dritto di Vavassori. 0-15 In rete la volée di rovescio di Bolelli. 4-4 Servizio vincente di Mektic. 40-30 In corridoio il passante di rovescio in risposta di Bolelli. 30-30 Buona guardia sottorete di Krajicek con la volée di dritto. 15-30 Splendida risposta con il dritto incrociato di Bolelli. 15-15 Chiude con una facile volée di dritto di Krajicek. 0-15 Doppio fallo di Mektic. 4-3 Servizio vincente del bolognese. 40-15 Chiude con la volée di dritto di Vavassori. 30-15 Servizio vincente di Bolelli. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Mektic/Krajicek 4-3, Wimbledon 2026 in DIRETTA: avanti gli azzurri ma senza break

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LIVE: Wimbledon 2026 - Ottavi di finale | Cobolli, Paolini, Bolelli & Vavassori

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