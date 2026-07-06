Nel match di Wimbledon 2026, gli azzurri Bolelli e Vavassori hanno vinto il secondo set contro Mektic e Krajicek, portando il punteggio sul 6-7, 6-4. In questo momento, il punteggio vede i croati avanti nel primo set, mentre gli italiani hanno reagito nel secondo. Durante il gioco, Mektic ha colpito una volée di rovescio in rete, mentre Krajicek ha concluso con un servizio vincente. Krajicek ha anche realizzato un ace.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 In rete la volée di rovescio di Mektic. 40-15 Servizio vincente di Krajicek. 30-15 Ace dello statunitense. 15-15 Doppio fallo di Krajicek. 15-0 Smash vincente di Mektic. 19.17 Secondo set perfetto dei due azzurri, che hanno sfruttato una delle tre palle break che hanno avuto a disposizione e sono stati bravi ad annullare le uniche due concesse su un turno di servizio di Vavassori. 6-4 Largo il rovescio incrociato di Krajicek: i due azzurri vincono 6-4 il secondo set in 49? di gioco e portano il match al terzo set. 40-30 Doppio fallo di Vavassori. 40-15 Larga la risposta con il dritto di Mektic: due set point. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Mektic/Krajicek 6-7, 6-4, Wimbledon 2026 in DIRETTA: gli azzurri portano il match al terzo set

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LIVE: Wimbledon 2026 - Ottavi di finale | Cobolli, Paolini, Bolelli & Vavassori

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