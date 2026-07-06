LIVE Bolelli Vavassori-Mektic Krajicek 6-7 6-4 4-5 Wimbledon 2026 in DIRETTA | il bolognese al servizio per rimanere nel match
Nel match di doppio maschile a Wimbledon 2026, Bolelli e Vavassori sono sotto 6-7, 6-4, 4-5 contro Mektic e Krajicek. Bolelli serve per rimanere nel set. Attualmente, il punteggio è 30-40 con un match point per Krajicek. Bolelli ha commesso un doppio fallo, mentre la sua volée di rovescio è finita in rete. La partita prosegue con il servizio di Bolelli per evitare la perdita del set.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 In rete il dritto del bolognese: match point per KrajicekMektic. 30-30 Doppio fallo di Bolelli. 30-15 In rete la volée di rovescio del peimontese. 30-0 Schiaffo al volo di dritto vincente di Vavassori. 15-0 Vola via la risposta di Krajicek. 4-5 Non passa la risposta di rovescio di Vavassori. 40-30 Doppio fallo di Krajicek. 40-15 In rete la volée di dritto dello statunitense. 40-0 Servizio vincente di Krajicek. 30-0 Lungo il dritto di Vavassori. 15-0 Lungo il recupero di dritto di Bolelli. 4-4 In rete la risposta di dritto di Mektic. 40-0 Volée alta di rovescio vincente per il bolognese. 30-0 Dritto al salto di Vavassori, non riesce a difendersi Krajicek. 🔗 Leggi su Oasport.it
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LIVE: Wimbledon 2026 - Ottavi di finale | Cobolli, Paolini, Bolelli & Vavassori
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