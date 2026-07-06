LIVE Bolelli Vavassori-Mektic Krajicek 6-7 6-4 4-5 Wimbledon 2026 in DIRETTA | il bolognese al servizio per rimanere nel match

Notizia in breve

Nel match di doppio maschile a Wimbledon 2026, Bolelli e Vavassori sono sotto 6-7, 6-4, 4-5 contro Mektic e Krajicek. Bolelli serve per rimanere nel set. Attualmente, il punteggio è 30-40 con un match point per Krajicek. Bolelli ha commesso un doppio fallo, mentre la sua volée di rovescio è finita in rete. La partita prosegue con il servizio di Bolelli per evitare la perdita del set.