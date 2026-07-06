LIVE Bolelli Vavassori-Mektic Krajicek 6-7 5-4 Wimbledon 2026 in DIRETTA | il bolognese al servizio per chiudere il set

Notizia in breve

Sul campo di Wimbledon, il doppio formato da Bolelli e Vavassori sta giocando contro Mektic e Krajicek. Il punteggio attuale è 6-7, 5-4, con Vavassori al servizio per chiudere il secondo set. Vavassori ha sbagliato una risposta di dritto, portando il punteggio a 40-40, ma Mektic ha risposto con un servizio vincente. Vavassori ha poi risposto con un rovescio lungolinea.