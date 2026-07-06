LIVE Bolelli Vavassori-Mektic Krajicek 6-7 5-4 Wimbledon 2026 in DIRETTA | il bolognese al servizio per chiudere il set

Da oasport.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sul campo di Wimbledon, il doppio formato da Bolelli e Vavassori sta giocando contro Mektic e Krajicek. Il punteggio attuale è 6-7, 5-4, con Vavassori al servizio per chiudere il secondo set. Vavassori ha sbagliato una risposta di dritto, portando il punteggio a 40-40, ma Mektic ha risposto con un servizio vincente. Vavassori ha poi risposto con un rovescio lungolinea.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 Larga la risposta di dritto di Vavassori. A-40 Servizio vincente di Mektic. 40-40 Passa con il rovescio lungolinea Vavassori. A-40 Chiude con lo smash lo statunitense. 40-40 In rete la volée di dritto di Krajicek. 40-30 Doppio fallo del croato. 40-15 Ancora un punto diretto con il servizio per Mektic. 30-15 Vavassori entra con la volée di dritto. 30-0 Ancora un servizio vincente per Mektic. 15-0 Servizio vincente del croato. 5-3 Volée alta di dritto facile facile per il piemontese. 40-15 Entra Vavassori con la volée di dritto. 30-15 Servizio vincente del bolognese. 15-15 All’incrocio delle righe la risposta vincente di Mektic con il dritto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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