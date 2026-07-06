LIVE Bolelli Vavassori-Mektic Krajicek 6-7 4-3 Wimbledon 2026 in DIRETTA | il piemontese salva due palle break al servizio

Notizia in breve

Nel match di Wimbledon 2026, BolelliVavassori sono avanti 4-3 nel terzo set contro MekticKrajicek. Il giocatore statunitense ha salvato due palle break al servizio e ha concluso il game con un ace, portandosi sul 40-0. Krajicek ha conquistato un altro punto con il suo servizio vincente. La partita è in corso e viene aggiornata in tempo reale.