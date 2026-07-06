LIVE Bolelli Vavassori-Mektic Krajicek 6-7 4-3 Wimbledon 2026 in DIRETTA | il piemontese salva due palle break al servizio
Nel match di Wimbledon 2026, BolelliVavassori sono avanti 4-3 nel terzo set contro MekticKrajicek. Il giocatore statunitense ha salvato due palle break al servizio e ha concluso il game con un ace, portandosi sul 40-0. Krajicek ha conquistato un altro punto con il suo servizio vincente. La partita è in corso e viene aggiornata in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Game perfetto per lo statunitense, che chiude con un altro punto diretto con il servizio. 40-0 Altro servizio vincente per Krajicek. 30-0 Ancora un servizio vincente per Krajicek. 15-0 Servizio vincente dello statunitense. 4-2 Bolelli chiude il game con una volée facile di dritto. A-40 Servizio vincente del piemontese. 40-40 Scivola Mektic e Bolelli chiude con lo smash. 40-A Doppio fallo del piemontese. 40-40 Larga la volée di rovescio di Vavassori. A-40 Servizio vincente del piemontese. 40-40 Largo il lob di dritto di Mektic. 40-A Affossa il dritto in rete Vavassori. 40-40 In rete il dritto del piemontese. 🔗 Leggi su Oasport.it
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LIVE: Wimbledon 2026 - Ottavi di finale | Cobolli, Paolini, Bolelli & Vavassori
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