LIVE Bolelli Vavassori-Mektic Krajicek 6-7 6-4 2-3 Wimbledon 2026 in DIRETTA | dominano i servizi nel terzo set

Da oasport.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante il match di doppio a Wimbledon 2026, i due team si sono alternati nel primo set, concluso con un punteggio di 7-6. Nel secondo, la coppia formata da Bolelli e Vavassori ha vinto 6-4, portandosi avanti. Nel terzo set, il punteggio è 2-3, con i servizi dominanti e alcuni punti decisi da volée e risposte lunghe. Durante uno scambio, Mektic ha commesso un doppio fallo, mentre Krajicek ha colpito una volée alta di dritto.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Doppio fallo di Mektic. 30-0 Krajicek centra Bolelli con la volée alta di dritto. 15-0 Lunga la risposta di rovescio del bolognese. 3-3 Servizio vincente di Bolelli. 40-0 Smash vincente del classe ’95 torinese. 30-0 Ancora con la volée di dritto il piemontese. 15-0 Volée di dritto vincente di Vavassori. 2-3 In rete la risposta di rovescio di Bolelli. 40-15 Volée di dritto facile per Mektic. 30-15 Servizio vincente dello statunitense. 15-15 Larga la volée di dritto di Mektic. 15-0 Servizio vincente di Krajicek. 2-2 Ace di Vavassori. 40-15 Bolelli fa buona guardia sotto rete con la volée di rovescio. 🔗 Leggi su Oasport.it

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