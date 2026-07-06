LIVE Bolelli Vavassori-Mektic Krajicek 6-7 6-4 2-3 Wimbledon 2026 in DIRETTA | dominano i servizi nel terzo set
Durante il match di doppio a Wimbledon 2026, i due team si sono alternati nel primo set, concluso con un punteggio di 7-6. Nel secondo, la coppia formata da Bolelli e Vavassori ha vinto 6-4, portandosi avanti. Nel terzo set, il punteggio è 2-3, con i servizi dominanti e alcuni punti decisi da volée e risposte lunghe. Durante uno scambio, Mektic ha commesso un doppio fallo, mentre Krajicek ha colpito una volée alta di dritto.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Doppio fallo di Mektic. 30-0 Krajicek centra Bolelli con la volée alta di dritto. 15-0 Lunga la risposta di rovescio del bolognese. 3-3 Servizio vincente di Bolelli. 40-0 Smash vincente del classe ’95 torinese. 30-0 Ancora con la volée di dritto il piemontese. 15-0 Volée di dritto vincente di Vavassori. 2-3 In rete la risposta di rovescio di Bolelli. 40-15 Volée di dritto facile per Mektic. 30-15 Servizio vincente dello statunitense. 15-15 Larga la volée di dritto di Mektic. 15-0 Servizio vincente di Krajicek. 2-2 Ace di Vavassori. 40-15 Bolelli fa buona guardia sotto rete con la volée di rovescio. 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Wimbledon.
LIVE: Wimbledon 2026 - Ottavi di finale | Cobolli, Paolini, Bolelli & Vavassori
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: LIVE Bolelli/Vavassori-Mektic/Krajicek 6-7, 1-2, Wimbledon 2026 in DIRETTA: comandano i servizi in avvio di secondo set
LIVE Bolelli/Vavassori-Mektic/Krajicek 6-7, 6-4, 1-2, Wimbledon 2026 in DIRETTA: equilibrio in questo avvio di terzo setI primi giochi del terzo set tra le due coppie vedono un equilibrio, con Vavassori che conquista un ace e un punto con una volée di rovescio.
Temi più discussi: LIVE Bolelli/Vavassori-Mektic/Krajicek, Wimbledon 2026 in DIRETTA: gli azzurri vanno alla ricerca del pass per i quarti di finale; Vincono Bolelli e Vavassori: primo ottavo a Wimbledon; Bolelli/Vavassori-De Jong/Royer: highlights Wimbledon. VIDEO; Diretta Bolelli - Vavassori - Krajicek - Mektic (Wimbledon).
AZZURRI A WIMBLEDON Day 8 - Ottavi di finale Il programma di oggi vede impegnati i nostri tennisti sia nel singolare che nel doppio: COBOLLI - De Minaur h 14.00 PAOLINI - Eala h 14.30 Bolelli/Vavassori-Mektic/Krajicek 14.40* Forza Ja facebook
Bolelli e Vavassori aprono la giornata con una vittoria! La coppia italiana approda al terzo turno di Wimbledon superando il duo di singolaristi de Jong e Royer in due set (6-1 6-4). Sfoderano Krajicek e Mektic per un posto ai quarti di finale. x.com
LIVE Bolelli/Vavassori-Mektic/Krajicek 6-7, 6-4, 1-2, Wimbledon 2026 in DIRETTA: equilibrio in questo avvio di terzo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati amici di OA Sport alla Diretta Live testuale del match di doppio tra gli azzurri Simone ... oasport.it
Bolelli/Vavassori-Krajicek/Mektic oggi, Wimbledon 2026: orario, tv, programma, streaming, canaleLa seconda settimana del torneo inizia con una sfida importante: si torna in campo per ottenere il pass per i quarti. Nell'incontro valevole per gli ... oasport.it