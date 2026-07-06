LIVE Bolelli Vavassori-Mektic Krajicek 6-7 6-4 2-3 Wimbledon 2026 in DIRETTA | dominano i servizi nel terzo set

Notizia in breve

Durante il match di doppio a Wimbledon 2026, i due team si sono alternati nel primo set, concluso con un punteggio di 7-6. Nel secondo, la coppia formata da Bolelli e Vavassori ha vinto 6-4, portandosi avanti. Nel terzo set, il punteggio è 2-3, con i servizi dominanti e alcuni punti decisi da volée e risposte lunghe. Durante uno scambio, Mektic ha commesso un doppio fallo, mentre Krajicek ha colpito una volée alta di dritto.