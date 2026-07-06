LIVE Bolelli Vavassori-Mektic Krajicek 6-7 6-4 1-2 Wimbledon 2026 in DIRETTA | equilibrio in questo avvio di terzo set
I primi giochi del terzo set tra le due coppie vedono un equilibrio, con Vavassori che conquista un ace e un punto con una volée di rovescio. Bolelli risponde con un buon intervento a rete, mentre Krajicek realizza un passante con un dritto lungolinea. Il punteggio segna 2-2 nel set.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Ace di Vavassori. 40-15 Bolelli fa buona guardia sotto rete con la volée di rovescio. 30-15 Gran passante con il dritto lungolinea di Krajicek. 30-0 In rete la volée di rovescio di Mektic. 15-0 Smash vincente di Bolelli. 1-2 Vola via la risposta di rovescio del piemontese. 40-0 Chiude Krajicek con la volée alta di dritto. 30-0 In rete la risposta di rovescio dei Vavassori. 15-0 Servizio vincente di Mektic. 1-1 Servizio vincente di Bolelli. 40-0 Il piemontese chiude con la volée di dritto alta. 30-0 Vavassori chiude con un dritto nei piedi di Krajicek. 15-0 In rete la volée di dritto di Mektic. 0-1 Smash vincente del croato. 🔗 Leggi su Oasport.it
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