LIVE Bolelli Vavassori-Mektic Krajicek 6-7 1-2 Wimbledon 2026 in DIRETTA | comandano i servizi in avvio di secondo set

Notizia in breve

Durante il secondo set di un match di Wimbledon, il punteggio è 6-7, 1-2. Vavassori ha vinto il primo punto grazie a un rovescio vincente col nastro, mentre nel game successivo ha concluso con una volée alta di dritto, portandosi sul 2-2. I servizi dominano nella fase iniziale del secondo set, senza variazioni nel punteggio.