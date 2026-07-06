LIVE Bolelli Vavassori-Mektic Krajicek 6-7 1-2 Wimbledon 2026 in DIRETTA | comandano i servizi in avvio di secondo set
Durante il secondo set di un match di Wimbledon, il punteggio è 6-7, 1-2. Vavassori ha vinto il primo punto grazie a un rovescio vincente col nastro, mentre nel game successivo ha concluso con una volée alta di dritto, portandosi sul 2-2. I servizi dominano nella fase iniziale del secondo set, senza variazioni nel punteggio.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Il nastro rende vincente il rovescio di Vavassori. 2-2 Chiude con la volée alta di dritto il piemontese. 40-15 Smash vincente di Vavassori. 30-15 Servizio vincente del bolognese. 15-15 Chiude con la volée di dritto Krajicek. 15-0 Volée di dritto semplice per Vavassori. 1-2 Ancora un servizio vincente del classe ’90 di Tampa. 40-15 Chiude con lo smash lo statunitense. 30-15 Servizio vincente di Krajicek. 15-15 Lob millimetrico con il rovescio dello statunitense. 0-15 Lungo il dritto di Krajicek. 1-1 Servizio vincente di Vavassori. 40-30 Doppio fallo del torinese. 40-15 Lungo il dritto del croato. 30-15 Scivola Krajicek e il dritto di Vavassori diventa vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it
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LIVE: Wimbledon 2026 - Ottavi di finale | Cobolli, Paolini, Bolelli & Vavassori
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