LIVE Bolelli Vavassori-Mektic Krajicek 3-2 Wimbledon 2026 in DIRETTA | regna l’equilibrio in avvio di match
Sul campo di Wimbledon, i match tra le coppie BolelliVavassori e MekticKrajicek sono iniziati con grande equilibrio, con il punteggio che segna 3-2. Mektic ha concluso uno scambio con uno smash, mentre ha anche commesso un doppio fallo. In un punto, l’avversario ha risposto con una volée di dritto dopo aver ricevuto il servizio. I giochi sono ancora in corso, con scambi che si susseguono senza un chiaro predominio.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-3 Chiude con lo smash Mektic. 40-15 Volée di dritto facile per Mektic dopo il servizio dello statunitense. 30-15 Doppio fallo dello statunitense. 30-0 Bene il croato con la volée di rovescio. 15-0 Chiude Mektic con la volée di dritto. 3-2 Servizio vincente del piemontese. 40-15 Ancora un ace per Vavassori. 30-15 Doppio fallo di Vavassori. 30-0 Ace del torinese. 15-0 Servizio vincente di Vavassori. 2-2 In corridoio la risposta di rovescio di Bolelli. 40-15 In rete il dritto del torinese. 30-15 Krajicek chiude con lo smash. 15-15 Gran passante di rovescio di Vavassori. 15-0 Lunga la risposta di rovescio di Bolelli. 🔗 Leggi su Oasport.it
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LIVE: Wimbledon 2026 - Ottavi di finale | Cobolli, Paolini, Bolelli & Vavassori
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