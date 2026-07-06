LIVE Bolelli Vavassori-Mektic Krajicek 3-2 Wimbledon 2026 in DIRETTA | regna l’equilibrio in avvio di match

Notizia in breve

Sul campo di Wimbledon, i match tra le coppie BolelliVavassori e MekticKrajicek sono iniziati con grande equilibrio, con il punteggio che segna 3-2. Mektic ha concluso uno scambio con uno smash, mentre ha anche commesso un doppio fallo. In un punto, l’avversario ha risposto con una volée di dritto dopo aver ricevuto il servizio. I giochi sono ancora in corso, con scambi che si susseguono senza un chiaro predominio.