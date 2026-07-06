LIVE Bolelli Vavassori-Mektic Krajicek 1-0 Wimbledon 2026 in DIRETTA | il piemontese tiene il servizio in apertura
Nel primo set di doppio maschile a Wimbledon 2026, Bolelli e Vavassori hanno mantenuto il servizio nel primo gioco, portandosi sul 15-0. L'avversario statunitense ha risposto con un dritto vincente in rete, portando il punteggio sull’1-1. Successivamente, Krajicek ha messo a segno una volée di dritto vincente, e il servizio dello statunitense è risultato vincente, portando il punteggio sul 40-15. La partita è in corso.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 In rete la risposta di dritto dello statunitense. 1-1 Volée di dritto vincente di Krajicek. 40-15 Servizio vincente dello statunitense. 30-15 Chiude con la volée di rovescio Mektic. 15-15 Smash vincente di Krajicek. 0-15 All’incrocio delle righe il passante di dritto del piemontese. 1-0 Ace di seconda di Vavassori. 40-15 Servizio vincente di Vavassori. 30-15 Buona guardia sottorete del torinese. 15-15 Servizio vincente di Vavassori. 0-15 In rete la volée di rovescio di Bolelli. 17.31 Inizia il match con Vavassori al servizio! 17.30 Nel 2021 Nikola Mektic è stato numero 1 del ranking ATP di doppio. 🔗 Leggi su Oasport.it
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LIVE: Wimbledon 2026 - Ottavi di finale | Cobolli, Paolini, Bolelli & Vavassori
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