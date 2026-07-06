LIVE Bolelli Vavassori-Mektic Krajicek 1-0 Wimbledon 2026 in DIRETTA | il piemontese tiene il servizio in apertura

Notizia in breve

Nel primo set di doppio maschile a Wimbledon 2026, Bolelli e Vavassori hanno mantenuto il servizio nel primo gioco, portandosi sul 15-0. L'avversario statunitense ha risposto con un dritto vincente in rete, portando il punteggio sull’1-1. Successivamente, Krajicek ha messo a segno una volée di dritto vincente, e il servizio dello statunitense è risultato vincente, portando il punteggio sul 40-15. La partita è in corso.