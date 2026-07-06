LIVE Bolelli Vavassori-Mektic Krajicek 5-4 Wimbledon 2026 in DIRETTA | ancora nessun break in questo primo set

Da oasport.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel primo set del match di Wimbledon 2026 tra BolelliVavassori e MekticKrajicek, il punteggio è 5-4. Vavassori ha chiuso il game con un servizio vincente, ottenendo il quarto punto consecutivo. Non ci sono stati break finora. Vavassori ha concluso il game con un terzo servizio vincente di fila.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 Vavassori chiude il game con il quarto punto di fila ottenuto direttamente con il servizio. 40-30 Terzo servizio vincente consecutivo per il torinese. 30-30 Ancora un servizio vincente di Vavassori. 15-30 Servizio vincente del piemontese. 0-30 In rete lo schiaffo al volo di dritto di Vavassori. 0-15 In rete la volée di rovescio di Bolelli. 4-4 Servizio vincente di Mektic. 40-30 In corridoio il passante di rovescio in risposta di Bolelli. 30-30 Buona guardia sottorete di Krajicek con la volée di dritto. 15-30 Splendida risposta con il dritto incrociato di Bolelli. 15-15 Chiude con una facile volée di dritto di Krajicek. 🔗 Leggi su Oasport.it

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