LIVE Bolelli Vavassori-Mektic Krajicek 5-4 Wimbledon 2026 in DIRETTA | ancora nessun break in questo primo set

Notizia in breve

Nel primo set del match di Wimbledon 2026 tra BolelliVavassori e MekticKrajicek, il punteggio è 5-4. Vavassori ha chiuso il game con un servizio vincente, ottenendo il quarto punto consecutivo. Non ci sono stati break finora. Vavassori ha concluso il game con un terzo servizio vincente di fila.