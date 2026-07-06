LIVE Bolelli Vavassori-Mektic Krajicek 5-4 Wimbledon 2026 in DIRETTA | ancora nessun break in questo primo set
Nel primo set del match di Wimbledon 2026 tra BolelliVavassori e MekticKrajicek, il punteggio è 5-4. Vavassori ha chiuso il game con un servizio vincente, ottenendo il quarto punto consecutivo. Non ci sono stati break finora. Vavassori ha concluso il game con un terzo servizio vincente di fila.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 Vavassori chiude il game con il quarto punto di fila ottenuto direttamente con il servizio. 40-30 Terzo servizio vincente consecutivo per il torinese. 30-30 Ancora un servizio vincente di Vavassori. 15-30 Servizio vincente del piemontese. 0-30 In rete lo schiaffo al volo di dritto di Vavassori. 0-15 In rete la volée di rovescio di Bolelli. 4-4 Servizio vincente di Mektic. 40-30 In corridoio il passante di rovescio in risposta di Bolelli. 30-30 Buona guardia sottorete di Krajicek con la volée di dritto. 15-30 Splendida risposta con il dritto incrociato di Bolelli. 15-15 Chiude con una facile volée di dritto di Krajicek. 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Wimbledon.
LIVE: Wimbledon 2026 - Ottavi di finale | Cobolli, Paolini, Bolelli & Vavassori
Notizie e thread social correlati
LIVE Bolelli/Vavassori-Mektic/Krajicek 4-3, Wimbledon 2026 in DIRETTA: avanti gli azzurri ma senza breakNel match di Wimbledon 2026, Vavassori ha messo a segno un servizio vincente che ha portato il punteggio a 30-30.
LIVE Bolelli/Vavassori-Mektic/Krajicek, Wimbledon 2026 in DIRETTA: Zvonareva e Siegemund avanti di un set, a seguire in campo i due azzurriA Wimbledon 2026, Zvonareva e Siegemund hanno vinto il primo set contro le cinesi Xu Jiang per 6-4.
Temi più discussi: LIVE Bolelli/Vavassori-Mektic/Krajicek, Wimbledon 2026 in DIRETTA: gli azzurri vanno alla ricerca del pass per i quarti di finale; Vincono Bolelli e Vavassori: primo ottavo a Wimbledon; Bolelli/Vavassori-De Jong/Royer: highlights Wimbledon. VIDEO; Diretta Bolelli - Vavassori - Krajicek - Mektic (Wimbledon).
AZZURRI A WIMBLEDON Day 8 - Ottavi di finale Il programma di oggi vede impegnati i nostri tennisti sia nel singolare che nel doppio: COBOLLI - De Minaur h 14.00 PAOLINI - Eala h 14.30 Bolelli/Vavassori-Mektic/Krajicek 14.40* Forza Ja facebook
Bolelli e Vavassori aprono la giornata con una vittoria! La coppia italiana approda al terzo turno di Wimbledon superando il duo di singolaristi de Jong e Royer in due set (6-1 6-4). Sfoderano Krajicek e Mektic per un posto ai quarti di finale. x.com
LIVE Bolelli/Vavassori-Mektic/Krajicek 5-4, Wimbledon 2026 in DIRETTA: ancora nessun break in questo primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati amici di OA Sport alla Diretta Live testuale del match di doppio tra gli azzurri Simone ... oasport.it
Bolelli/Vavassori-Krajicek/Mektic oggi, Wimbledon 2026: orario, tv, programma, streaming, canaleLa seconda settimana del torneo inizia con una sfida importante: si torna in campo per ottenere il pass per i quarti. Nell'incontro valevole per gli ... oasport.it