Entra ubriaco alla guardia medica e terrorizza i pazienti minacciandoli con un coltello | 37enne denunciato

Un uomo di 37 anni è stato denunciato dopo essere entrato ubriaco nei locali dell’ex guardia medica di Borgotaro, dove ha minacciato i presenti con un coltello a serramanico. Dopo aver creato scompiglio, è fuggito in strada ma è stato fermato dai carabinieri, che lo hanno disarmato e accompagnato in caserma. La vicenda si è conclusa con la denuncia dell’uomo per minacce e resistenza.

E' entrato ubriaco all'interno dei locali dell'ex guardia medica di Borgotaro, ha terrorizzato le persone presenti minacciandole con un coltello a serramanico, poi è scappato in strada ma è stato bloccato dai carabinieri che lo hanno disarmato e portato in caserma. Il protagonista dell'episodio è.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Rapinava coetanei minacciandoli con il coltello, denunciato 17enne pluripregiudicato Entra in trattoria e minaccia i presenti con un coltello: denunciatoPer i clienti di un locale della Saccisica doveva essere una serata di relax a tavola prima di ricominciare una settimana di lavoro, ma per qualche...