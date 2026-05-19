Accoltellata per strada da uno sconosciuto a Castelgerundo nel Lodigiano | donna in pericolo di vita

Una donna di 54 anni è stata ferita con un coltello da uno sconosciuto nei pressi di Castelgerundo, nel Lodigiano. Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti gli agenti che hanno avviato le indagini. La vittima è stata trasportata d’urgenza agli Spedali Civili di Brescia, dove si trova in condizioni critiche. La polizia sta cercando di raccogliere testimonianze e identificare l’autore dell’attacco. La dinamica dell’aggressione non è ancora chiara.

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