Accoltellata per strada da uno sconosciuto a Castelgerundo nel Lodigiano | donna in pericolo di vita
Una donna di 54 anni è stata ferita con un coltello da uno sconosciuto nei pressi di Castelgerundo, nel Lodigiano. Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti gli agenti che hanno avviato le indagini. La vittima è stata trasportata d’urgenza agli Spedali Civili di Brescia, dove si trova in condizioni critiche. La polizia sta cercando di raccogliere testimonianze e identificare l’autore dell’attacco. La dinamica dell’aggressione non è ancora chiara.
Una donna è stata accoltellata da uno sconosciuto nei pressi di Castelgerundo (Lodi). La 54enne è stata trasportata?in gravissime condizioni agli Spedali Civili di Brescia dove è ricoverata in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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