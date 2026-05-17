Liti e sbronze | lunga notte di violenza e bagordi nel Lecchese
Nella zona lecchese si è consumata una notte caratterizzata da numerosi episodi di violenza e comportamenti disordinati. Sono stati segnalati diversi episodi di aggressione e litigi tra gruppi di persone, accompagnati da situazioni di intossicazione da alcol. Le forze dell'ordine sono intervenute più volte per gestire le risse e le criticità emergenti durante la notte. Nessuna informazione sui soggetti coinvolti o sui danni riportati.
Liti, aggressioni, intossicazioni etiliche: lunga notte segnata da violenza e bagordi nel territorio lecchese. Sono stati infatti numerose le chiamate al Numero unico per le emergenze 112 fra sabato e domenica.La prima alle 22 a Calolziocorte, per la lite che ha coinvolto alcune persone in corso. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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