Liti e sbronze | lunga notte di violenza e bagordi nel Lecchese

Nella zona lecchese si è consumata una notte caratterizzata da numerosi episodi di violenza e comportamenti disordinati. Sono stati segnalati diversi episodi di aggressione e litigi tra gruppi di persone, accompagnati da situazioni di intossicazione da alcol. Le forze dell'ordine sono intervenute più volte per gestire le risse e le criticità emergenti durante la notte. Nessuna informazione sui soggetti coinvolti o sui danni riportati.

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