Savona accoltellamento in spiaggia | si è costituito il presunto assassino

Dopo ore di fuga, l’uomo sospettato di aver accoltellato un 37enne in spiaggia a Savona si è costituito. L’aggressione è avvenuta nel primo pomeriggio, con il ferito trasportato in ospedale. L’indiziato si è consegnato ai carabinieri, che lo hanno arrestato. La scena si è svolta davanti a numerosi bagnanti, senza altri coinvolti. La ricostruzione dei fatti è in corso, mentre la vittima è sotto cure mediche.

Era fuggito lungo il litorale ed aveva fatto perdere le sue tracce il presunto assassino del 37enne accoltellato in spiaggia a Savona. Ora, dopo ore di ricerca, si è costituto a Milano Lambrate Si tratterebbe diun cittadino italiano di 52 anni il presunto assassino del 37ennedi origini nordafricane accoltellato ieri pomeriggio in una spiaggia libera di Savona. L’evento era avvenuto dinanzi a centinaia di bagnanti che hanno assistoalla fugadel presunto responsabile. Secondo gli ultimi aggiornamenti, l’uomo si è costituito nel pomeriggio a Milano Lambrate. La vittima aveva passato una notte tra l’agonia e l’incertezza sul suo futuro, finché i medici non hanno decretato il decesso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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