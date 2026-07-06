Una lite tra clienti in un bar dei Quartieri Spagnoli di Napoli si è conclusa con un turista ferito. L’incidente è avvenuto in via Concezione a Montecalvario, dove sono intervenuti i carabinieri. La discussione è avvenuta per i tavoli del locale, portando alla richiesta di intervento delle forze dell’ordine. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni del turista né sulle cause precise dell’alterco.

Momenti di tensione nella zona dei Quartieri Spagnoli di Napoli, dove i carabinieri sono intervenuti in via Concezione a Montecalvario a seguito di una lite scoppiata all'interno di un bar. Secondo i primi accertamenti, ancora in corso di definizione, la discussione sarebbe nata tra i gestori del locale e alcuni turisti per questioni legate all'occupazione dei tavoli. Dalle parole si sarebbe poi passati ai fatti, rendendo necessario l'intervento dei militari dell'Arma. Ad avere la peggio è stato un turista tunisino di 54 anni, trasportato all'ospedale Cto per le cure del caso. I medici lo hanno dimesso con una prognosi di cinque giorni. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Lite in un bar ai Quartieri Spagnoli, turista ferito dopo una discussione per i tavoli

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