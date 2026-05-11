Spari ai Quartieri Spagnoli 48enne ferito alla gamba | indagano i carabinieri

Nella serata di ieri ai Quartieri Spagnoli di Napoli, un uomo di 48 anni è stato raggiunto da alcuni colpi d'arma da fuoco mentre camminava in via Mondragone. La vittima è stata ferita alla gamba e trasportata in ospedale. I carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e identificare eventuali responsabili. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell'incidente.

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Paura nella serata di ieri, domenica 10 maggio, ai Quartieri Spagnoli di Napoli, dove un uomo di 48 anni è stato ferito da colpi d’arma da fuoco mentre passeggiava in via Mondragone. La vittima, già anota alle forze dell’ordine, è stata raggiunta da due proiettili alla gamba sinistra esplosi da ignoti che si sono poi dati alla fuga. Secondo una prima ricostruzione, il 48enne stava camminando lungo la strada quando sarebbe stato avvicinato dai responsabili dell’agguato. I colpi lo hanno raggiunto alla gamba sinistra, provocandogli ferite che hanno richiesto l’immediato intervento dei soccorsi. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della Compagnia Napoli Centro, allertati dopo l’agguato avvenuto nel cuore del centro storico partenopeo.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Spari ai Quartieri Spagnoli, 48enne ferito alla gamba: indagano i carabinieri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Spari in strada ai Quartieri Spagnoli, 48enne ferito mentre passeggia Napoli, agguato ai Quartieri Spagnoli: gambizzato 48enneTempo di lettura: < 1 minutoAgguato in serata a Napoli, nei Quartieri Spagnoli: c’è un ferito. Argomenti più discussi: Spari in strada a Napoli, due ragazze ferite dai colpi ai Quartieri Spagnoli: indagini sul conflitto a fuoco; Spari ai Quartieri Spagnoli, uomo ferito a una gamba; Sparatoria ai Quartieri Spagnoli, 48enne ferito alle gambe mentre passeggiava in strada; Spari in strada ai Quartieri Spagnoli, 48enne ferito mentre passeggia. Spari ai Quartieri Spagnoli, uomo ferito a una gamba - x.com x.com