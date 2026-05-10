Spari in strada ai Quartieri Spagnoli 48enne ferito mentre passeggia
Un uomo di 48 anni è stato ferito da colpi di arma da fuoco mentre passeggiava nei Quartieri Spagnoli. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i soccorritori del 118, che hanno trasportato l’uomo in ospedale. I carabinieri sono intervenuti per effettuare i rilievi e avviare le indagini sulla sparatoria. Al momento non sono stati resi noti dettagli sulle eventuali responsabilità o motivazioni.
L'uomo è stato soccorso dal 118 e portato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che indagano sulla vicenda.🔗 Leggi su Fanpage.it
Napoli, due ragazze ferite durante una sparatoria ai Quartieri Spagnoli: non sono gravi
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