Spari in strada ai Quartieri Spagnoli 48enne ferito mentre passeggia

Da fanpage.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 48 anni è stato ferito da colpi di arma da fuoco mentre passeggiava nei Quartieri Spagnoli. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i soccorritori del 118, che hanno trasportato l’uomo in ospedale. I carabinieri sono intervenuti per effettuare i rilievi e avviare le indagini sulla sparatoria. Al momento non sono stati resi noti dettagli sulle eventuali responsabilità o motivazioni.

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L'uomo è stato soccorso dal 118 e portato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che indagano sulla vicenda.🔗 Leggi su Fanpage.it

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