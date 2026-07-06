Il Comune di Lissone ha deciso di spostare il luna park e la fiera della Sagra di quest’anno vicino alla stazione. La scelta ha suscitato divisioni tra i membri della maggioranza, alcuni dei quali chiedono di revocare la decisione. La proposta di mantenere le tradizionali sedi ha incontrato opposizioni, mentre altri sostengono che il nuovo posizionamento potrebbe causare disagi a pendolari e residenti.

Lissone (Monza Brianza) – Revocare la decisione del Comune d i traferire, per quest’anno, il luna park e la fiera della Sagra di Lissone nell’area della stazione perché creerebbe un grande disagio a pendolari e residenti. Ma non solo: il passo successivo sarebbe individuare un’area alternativa adatta ad accogliere giostre e bancarelle, in sicurezza e con sufficienti parcheggi, coinvolgendo nella scelta i comitati, i rappresentanti dei pendolari e quelli di giostrai e ambulanti, per garantire lo svolgimento della tradizionale festa cittadina e allo stesso tempo permettere lo spostamento temporaneo della Sagra da piazzale degli Umiliat i, interessato da un maxi progetto di riqualificazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lissone, il trasloco delle giostre divide la maggioranza: “No a luna park e stand accanto alla stazione”

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