Trenta giostre novità e fuochi d' artificio | a Verbania torna il Luna Park sul lungolago

A Verbania, sul lungolago di Intra, riapre il luna park con trenta giostre pronte ad accogliere i visitatori. L'inaugurazione è prevista per venerdì 24 aprile alle 16, e durante l'evento sono annunciati anche spettacoli di fuochi d'artificio e alcune novità rispetto alle edizioni precedenti. La manifestazione si svolgerà per diversi giorni, offrendo occasioni di svago e divertimento per tutte le età.

Torna sul lungolago di Intra l'appuntamento con il luna park di Verbania. L'inaugurazione è fissata per venerdì 24 aprile alle 16.30, data che segna l'inizio di oltre due settimane di intrattenimento. La manifestazione resterà in città fino a lunedì 11 maggio, portando con sé trenta attrazioni.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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