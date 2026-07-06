È stato inaugurato un percorso pedonale continuo e protetto tra via Panciatichi, via delle Tre Pietre e la stazione di Rifredi. La nuova infrastruttura collega le aree di Firenze Nova e il rione del Lippi, attraversando zone con attività produttive che si affacciano sullo scalo ferroviario. La strada risponde all’esigenza di garantire maggiore sicurezza ai pedoni in questa parte della città, senza interruzioni tra i diversi quartieri.

Un percorso pedonale continuo e protetto tra via Panciatichi, via delle Tre Pietre e la stazione di Rifredi, in quella fetta di città dove Firenze Nova e il rione del Lippi s’impastano senza soluzione di continuità in un tessuto urbano comunque ricco di realtà produttive che giocano di sponda proprio con lo scalo ferroviario. Il progetto – che ha in corpo anche la riqualificazione dell’area dietro al cimitero con una pavimentazione permeabile per rendere più agevole il passaggio di pedoni, ciclisti e mezzi di servizio – è contenuto in una delibera relativa a un progetto preliminare approvata dalla giunta su proposta dell’assessore alla mobilità Andrea Giorgio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lippi, rivoluzione pedonale. Dalla stazione al Pignone arriva il percorso protetto

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