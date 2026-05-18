Via Dogana apre il cantiere | nuova viabilità senso unico e percorso pedonale protetto

Il 20 maggio inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria in via Dogana, strada che collega via Marignano alla Statale 72 Rimini-San Marino, vicino al confine con la Repubblica di San Marino. Per l’occasione, verrà modificata temporaneamente la viabilità con l’istituzione di un senso unico e un percorso pedonale protetto. La zona sarà interessata da un cantiere che comporterà cambiamenti alla circolazione stradale fino al completamento dei lavori.

Partirà mercoledì, 20 maggio, il cantiere per la manutenzione straordinaria di via Dogana, la strada residenziale che collega via Marignano alla Statale 72 Rimini-San Marino, in prossimità del confine con la Repubblica di San Marino. Lunedì mattina è stata formalizzata la consegna dei lavori, che. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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