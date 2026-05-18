Via Dogana apre il cantiere | nuova viabilità senso unico e percorso pedonale protetto

Da riminitoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 20 maggio inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria in via Dogana, strada che collega via Marignano alla Statale 72 Rimini-San Marino, vicino al confine con la Repubblica di San Marino. Per l’occasione, verrà modificata temporaneamente la viabilità con l’istituzione di un senso unico e un percorso pedonale protetto. La zona sarà interessata da un cantiere che comporterà cambiamenti alla circolazione stradale fino al completamento dei lavori.

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Partirà mercoledì, 20 maggio, il cantiere per la manutenzione straordinaria di via Dogana, la strada residenziale che collega via Marignano alla Statale 72 Rimini-San Marino, in prossimità del confine con la Repubblica di San Marino. Lunedì mattina è stata formalizzata la consegna dei lavori, che. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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