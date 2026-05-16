Un percorso pedonale dal Divino Amore alla nuova stazione di Falcognana

Un percorso pedonale è stato pianificato per collegare il quartiere del Divino Amore alla futura stazione di Falcognana. Attualmente, la stazione non è ancora operativa, ma l’amministrazione comunale sta valutando come gestire la viabilità e collegare i principali punti di interesse della zona. Le autorità stanno lavorando per definire le modalità di collegamento, anche in vista dei lavori di costruzione della nuova infrastruttura. Non ci sono ancora date precise sui tempi di realizzazione.

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