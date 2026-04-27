Maz al Primo Maggio | il salto di qualità dei talenti friulani

I Maz saranno i protagonisti dell'apertura del concerto del Primo Maggio in Friuli, un evento dedicato ai giovani talenti musicali. La band ha recentemente collaborato con il musicista Jimi Barbiani, un passaggio importante che ha contribuito a portare la loro musica su circuiti nazionali. Questa partecipazione rappresenta un passo avanti nel percorso professionale dei Maz, che si preparano a esibirsi di fronte a un pubblico più ampio.

? Cosa sapere I Maz apriranno il concerto del Primo Maggio in Friuli dedicato ai giovani talenti.. La collaborazione con Jimi Barbiani segna il passaggio professionale della band verso circuiti nazionali.. Il concerto del Primo Maggio in Friuli vedrà sul palco i Maz, band friulana che dopo il consolidamento avvenuto nel 2025 si appresta ad aprire l’evento interamente dedicato ai giovani talenti della regione. Il gruppo, cresciuto grazie alla partecipazione a manifestazioni di solidarietà locali, ha trasformato la passione musicale in un percorso professionale strutturato. Il passaggio decisivo è avvenuto durante l’ultimo anno, caratterizzato da una nuova maturità artistica e dalla volontà di trasformare i sogni in una carriera concreta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Maz al Primo Maggio: il salto di qualità dei talenti friulani Notizie correlate Billlie: a maggio arriva il primo album, salto di qualità per il K-popLe Billlie torneranno sulla scena musicale nel mese di maggio con la pubblicazione del loro primo album completo. “55 secondi”, il grande musical “dei friulani per i friulani” sul terremotoSarà un'opera che unisce diversi generi musicali e quattro diverse generazioni di friulani. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Concertone del Primo Maggio, annunciati i primi artisti che saliranno sul palco: Geolier, Cocciante, i Litfiba, Delia, La Niña; Concertone Primo Maggio, l'elenco dei cantanti e la scaletta: gli ultimi annunci; Niccolò Fabi torna sul palco del Primo Maggio di Roma; Concerto Primo Maggio 2026 Roma, Irama nella lineup di Piazza San Giovanni. Primo maggio: Geolier e La Niña tra le star del Concertone di Piazza San GiovanniPrimo maggio: Geolier e La Niña tra i grandi protagonisti del Concertone di Roma. Il cast completo e i dettagli dell'evento musicale più atteso dell'anno. 2anews.it Previsioni Primo maggio 2026: che tempo farà per la Festa dei LavoratoriItalia spaccata in due, con picchi fino a 30 gradi in alcune regioni e instabilità in altre ... msn.com Real Time China. . “China Travel” continua a crescere in vista delle vacanze del Primo Maggio Con l’avvicinarsi delle vacanze del Primo Maggio, la Cina registrerà un nuovo picco di presenze di turisti stranieri con il loro entusiasmo per il turismo e lo shopping - facebook.com facebook . #1M2026 sta prendendo forma, passo dopo passo, suono dopo suono. Grazie agli sponsor del Concerto Primo Maggio Roma per essere parte di questo percorso, prima ancora che tutto inizi. x.com