Le Real Madrid hanno annunciato l'acquisto di Dumfries. L'Inter si prepara a sfidare la squadra spagnola in una prossima competizione europea. Nel frattempo, il tecnico ha nel mirino anche Sucic, con Bastoni già sotto osservazione. Un'eliminazione dal Mondiale ha lasciato una ferita emotiva per alcuni giocatori, che ora si concentrano sulle vacanze. Questi eventi si inseriscono in un quadro di continui cambiamenti nelle rose delle squadre coinvolte.

Un’eliminazione dal Mondiale va digerita. Lascia una ferita emotiva per la quale è salvifico poter affrontare le vacanze, come toccherà in questi giorni a Petar Sucic. Il centrocampista croato è tra i nazionali nerazzurri che hanno già salutato la manifestazione, non fortunatissima per i croati in termini di accoppiamenti (ha trovato il Portogallo già ai sedicesimi). Ancora più amara per la prestazione fornita e le polemiche arbitrali legate a un gol annullato per un fuorigioco, nato da un tocco lievissimo, forse nemmeno esistente. I biancorossi hanno anche colpito un palo con Kovacic e si sono visti annullare altre due reti, sempre per fuorigioco, una messa a segno proprio da Sucic. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - L’Inter contro il pericolo Real. Le merengues annunciano Dumfries. Mourinho ha Bastoni sul taccuino e ora mette nel mirino anche Sucic

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Hanno fatto una trattativa di 24 ore e hanno tirato fuori 60 milioni, il Real ha un anno per esercitarla non 20. Se si fa male, se ha problemi, se non si rivela un giocatore da 80 se lo tengono a 60 senza storie. Per l’Inter non c’è pericolo, non costa meno di 25 x.com

L’Inter contro il pericolo Real. Le merengues annunciano Dumfries. Mourinho ha Bastoni sul taccuino e ora mette nel mirino anche SucicUn’eliminazione dal Mondiale va digerita. Lascia una ferita emotiva per la quale è salvifico poter affrontare le vacanze, come toccherà in questi giorni a Petar Sucic. Il centrocampista croato è tra i ... sport.quotidiano.net

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