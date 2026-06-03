Il Real Madrid ha esercitato la clausola rescissoria per il trasferimento di Dumfries dall’Inter, portando il giocatore via dalla squadra italiana. La trattativa si è conclusa con il pagamento dell’importo stabilito, senza accordi di rinnovo tra le parti. La decisione del club spagnolo ha interrotto le trattative per un prolungamento contrattuale e ha portato il calciatore a lasciare l’Inter.

Ci sono stati tempi in cui il Real Madrid era per l’ Inter quella che è solito definirsi una bestia nera. Quattro incroci in sei anni nelle coppe e altrettante eliminazioni, anche dopo aver vinto 2-0 (nel 1985) e poi 3-1 (una stagione dopo) la gara in casa. Tra il “miedo escenico” del Bernabeu, furenti polemiche, una biglia lanciata in testa a Bini, il Real diventò un muro invalicabile e inviso ai nerazzurri. Sembrano tornati quei tempi, sebbene per ragioni diverse, quelli in cui se le merengues possono fare uno “sgarbo” all’Inter lo fanno. Nulla di personale, semplici interessi che si intrecciano e non vanno nella stessa direzione. Le operazioni di mercato in casa madrilena non cominceranno prima del 7 giugno, quando si terranno le elezioni presidenziali con Florentino Perez opposto a Enrique Riquelme. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Incroci di mercato tra nerazzurri e merengues. Inter, sgarbo Real: Dumfries via con la clausola

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