Il club spagnolo ha messo nel mirino un difensore italiano, con l’intenzione di rafforzare la rosa. Un’indiscrezione sui social media ha alimentato le speculazioni di mercato, mentre il tecnico della squadra sembra aver espresso interesse per l’acquisto. Nei prossimi giorni si attendono aggiornamenti ufficiali e eventuali negoziati tra le parti coinvolte. La trattativa si inserisce in un quadro di possibili movimenti in vista della prossima sessione di calciomercato.

Il Real Madrid prepara l’assalto a Bastoni: Mourinho decisivo e un indizio social apre scenari di calciomercato. Le ultimissime. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Alessandro Bastoni sarebbe entrato nel mirino del Real Madrid di José Mourinho. Dopo mesi di corteggiamento infruttuoso da parte del Barcellona — che per il difensore aveva ricevuto una richiesta di almeno 70 milioni — l’ipotesi spagnola torna ora d’attualità grazie ai blancos, pronti a una profonda rivoluzione nel reparto arretrato. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Il Real, infatti, dovrà ricostruire la difesa in vista delle probabili partenze di David Alaba, Dani Carvajal e Antonio Rüdiger, tutti in scadenza. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Bastoni nel mirino del Real Madrid: Josè Mourinho può spingere per il sì

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