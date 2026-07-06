Lino Banfi ha dichiarato di essere stato cercato da Malagò, senza specificare ulteriori dettagli. Durante l’evento dell’Italian Global Series, l’attore ha scherzato sulla nazionale di calcio, suggerendo che avrebbe bisogno di un allenatore come Canà. Ha anche parlato del suo desiderio di vedere la Roma conquistare lo scudetto. Banfi ha ricevuto il Maximo Excellence Award in questa occasione.

Lino Banfi ha ricevuto il Maximo Excellence Award all'Italian Global Series: a margine dell'evento, l'attore ha scherzato sul futuro della Nazionale e sul sogno-scudetto della "sua" Roma. Guarda l'intervista di Emanuele Bigi. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Lino Banfi: "Malagò mi sta cercando... Alla Nazionale serve Canà!"

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