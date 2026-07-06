L’Inghilterra ha vinto 3-2 contro il Messico all’Estadio Azteca, qualificandosi ai quarti di finale dei Mondiali. La partita è stata ricca di emozioni e ora affronterà la Norvegia, che ha eliminato il Brasile con una doppietta di Haaland.

L’ Inghilterra espugna l’Estadio Azteca e approda ai quarti di finale dei Mondiali. La nazionale dei Tre Leoni supera 3-2 il Messico in una ricca di emozioni e ora troverà sul suo cammino la Norvegia, che con una doppietta di Haaland ha eliminato il Brasile di Carlo Ancelotti. La squadra guidata da Tuchel indirizza la partita verso la fine del primo tempo con la doppietta in due minuti di Jude Bellingham (36’ e 38’) ma il Messico torna subito in partita grazie alla rete di Julian Quinoes (42’). La ripresa è elettrica. L’Inghilterra colpisce un palo con O’Reilly poi si si ritrova in dieci per l’espulsione di Quansah. Il rigore siglato da Harry Kane (60’), concesso per fallo su Gordon, sembra aver messo a posto le cose. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’Inghilterra supera 3-2 il Messico all’Azteca e trova la Norvegia di Haaland ai quarti

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