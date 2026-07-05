Un ragazzo di 21 anni è morto domenica mattina sulla A11 Firenze-Mare, dopo che la sua moto ha tamponato un camper. L’incidente è avvenuto nel tratto tra Firenze e Pisa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. La polizia ha delimitato l’area e avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

Un ragazzo di 21 anni è morto nella mattina di domenica 5 luglio 2026 a causa di un violento incidente stradale sulla A11 Firenze-Mare, dove la sua moto ha tamponato un camper. Nonostante il tempestivo intervento del 118 e l’attivazione dell’elisoccorso Pegaso, il giovane è deceduto sul colpo. L’evento ha provocato la chiusura temporanea del tratto, con pesanti ripercussioni sulla viabilità e code fino a 5 chilometri. La dinamica dell'incidente tra la moto e il camper Giovane di 21 anni morto dopo lo schianto in moto Traffico bloccato in autostrada per rimuovere moto e camper La dinamica dell’incidente tra la moto e il camper Una domenica di esodo verso le località balneari si è trasformata in tragedia lungo l’autostrada A11 Firenze-Pisa Nord. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morto un ragazzo di 21 anni nel tragico incidente tra una moto e un camper in A11

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Due ragazzi di 23 anni sono morti in un INCIDENTE stradale allisola dElba

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Tragedia oggi sul pontile di Ostia, litorale romano, dove un giovane è morto. Il ragazzo si è tuffato in mare, ma ha riportato un violento trauma alla testa. Inutili i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la Capitaneria di Porto e i sanitari del 118. AN x.com

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Il mio ragazzo è morto 6 settimane fa reddit

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