scontro moto camper muore in a11 centauro di 21 anni

Alle 9:30 sulla A11 Firenze-Pisa Nord, tra Chiesina Uzzanese e Montecatini Terme, si è verificato un incidente tra una moto e un camper. Il tratto è stato chiuso temporaneamente. Un giovane di 21 anni, alla guida della moto, è morto nello scontro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La strada è rimasta chiusa per alcune ore.

CHIESINA UZZANESE – Alle 9,30 circa, sulla A11 Firenze-Pisa Nord, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Chiesina Uzzanese e Montecatini Terme, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del chilometro 42, che ha visto il coinvolgimento di una moto e un camper. L’incidente è grave visto che sull’arteria stradale è stato fatto atterrare l’elisoccorso. All’interno del tratto chiuso si sono verificati immediatamente diversi chilometri di coda. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale ed il personale del quarto Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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