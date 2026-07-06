Il Brasile ha perso contro il Belgio nel Mondiale, con il risultato di 2-1. La partita si è svolta in Qatar, con il Belgio che ha segnato due gol nel secondo tempo, mentre il Brasile ha accorciato le distanze negli ultimi minuti. La squadra sudamericana ha concluso il torneo con questa sconfitta agli ottavi di finale. La nazionale brasiliana era considerata tra le favorite, ma si è fermata prima delle semifinali.

A forza di diventare sempre più europeo, credendo che bastasse a essere più scaltro e più concreto, il Brasile è finito come le antiche potenze più superate, che hanno perso la loro differenza, quelle che hanno venduto la propria anima senza nel frattempo riuscire ad aggiornarsi. Ha preso da un pezzo d’Europa la cautela mentre un’altra porzione del continente - la Francia, la Spagna - nel tempo gli ha preso la tecnica, la fantasia e il talento. Così i maestri sono rimasti senza una scuola riconoscibile, fuori agli ottavi con cinque stelle sulla maglia e un’attesa della sesta che nel 2030 toccherà i ventotto anni. Pensare che sia stato eliminato per aver tradito il cliché del jogo bonito è una semplificazione. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - L’illusionismo di Ancelotti

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One week at the top — and the illusion disappeared.

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