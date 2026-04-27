A Roma si è svolta la dodicesima edizione del Magic Gran Galà Internazionale di Magia, uno spettacolo che ha visto coinvolti artisti provenienti da diversi Paesi. L’evento ha presentato numeri di illusionismo, mentalismo e altre arti performative, attirando un pubblico interessato alle tecniche e alle esibizioni di professionisti del settore. La serata si è svolta senza incidenti e ha coinvolto gli spettatori in un’atmosfera di stupore e meraviglia.

Cosa: La dodicesima edizione del Magic Gran Galà Internazionale di Magia, un grande spettacolo di illusionismo, mentalismo e arti performative.. Dove e Quando: Presso l’Auditorium della Conciliazione di Roma, nelle giornate di venerdì 8 e sabato 9 maggio 2026.. Perché: Per assistere a uno show di levatura mondiale che ha scelto di abbracciare una rivoluzione etica, escludendo l’uso di animali vivi per celebrare il messaggio di fratellanza universale di San Francesco d’Assisi.. Il palcoscenico della capitale si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi e sorprendenti della stagione teatrale. L’8 e il 9 maggio 2026, l’Auditorium della Conciliazione ospiterà la dodicesima edizione del Magic Gran Galà Internazionale di Magia.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Magic Gran Galà: etica e illusionismo a Roma

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