Stasera si tiene un grande evento dedicato all’illusionismo presso il teatro locale, con un programma ricco di numeri di prestigio e spettacoli di magia. Sul palco si alternano artisti provenienti da diverse nazioni, impegnati in performance che includono l’uso di cilindri, colombe, ventriloqui e elementi di comicità. La serata combina momenti di intrattenimento con riflessioni sulla percezione e sui meccanismi della mente umana, offrendo al pubblico un’esperienza che unisce magia, umorismo e approfondimento.

Colombe e cilindri, comicità e ventriloqui. Oggi va in scena uno spettacolo che unisce illusionismo, intrattenimento e riflessione con artisti internazionali, comicità e momenti dedicati alla percezione e al funzionamento della mente umana. Il Teatro Nuovo si prepara ad accogliere, questa sera alle 21, ’ Arkobaleno. Il confine tra luce e ombra ’, il nuovo appuntamento con il Gran Gala dell’Illusionismo ideato da Roberto Ferrari e prodotto da Stileventi Group. Uno spettacolo che torna a Ferrara proponendo un format costruito per unire intrattenimento, emozione e contenuti divulgativi, portando sul palco artisti internazionali e numeri pensati per coinvolgere il pubblico di tutte le età. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giochi di prestigio, cilindri, colombe. Gran gala dell’illusionismo al Nuovo

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