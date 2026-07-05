Un corpo è stato rinvenuto in Libia e potrebbe appartenere al surfista scomparso a Porto Cesareo oltre due mesi fa. La scomparsa del 39enne di Erchie, disperso il primo maggio durante una sessione di kitesurf nel Salento, era rimasta senza tracce fino al ritrovamento. La presenza della tavola da surf vicino al corpo trovato fa ipotizzare un collegamento con la persona scomparsa.

Corpo trovato in Libia, potrebbe essere quello del surfista scomparso a Porto Cesareo. A oltre due mesi dalla scomparsa, potrebbe essere arrivata una risposta per la famiglia di Mimmo Piepoli, il 39enne di Erchie, in provincia di Brindisi, disperso dal 1° maggio mentre praticava kitesurf nelle acque di Porto Cesareo, in Salento. Nelle ultime ore, infatti, un corpo è stato recuperato davanti alla costa libica di Daryana, a est di Bengasi, e gli elementi emersi fanno pensare che possa trattarsi proprio dello sportivo pugliese. Al momento, però, non esiste ancora un’identificazione ufficiale: sarà l’ esame del Dna a stabilire con certezza l’identità della vittima. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Surfista scomparso a Porto Cesareo, un corpo trovato in Libia: la tavola fa pensare a Mimmo Piepoli

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PORTO CESAREO. RICERCHE SENZA SOSTA PER TROVARE IL KITESURFISTA MIMMO PIEPOLI

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