Mimmo Piepoli scomparso a Porto Cesareo | in Libia affiora un corpo con muta e tavola da kitesurf Esami sul dna

Da quotidiano.net 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un corpo con muta e tavola da kitesurf è stato ritrovato nel mare di Bengasi, in Libia. Il consolato italiano sta conducendo accertamenti sul DNA per verificare se si tratti di un uomo scomparso a Porto Cesareo. La vittima è stata trovata immersa in acqua, con l’attrezzatura ancora attaccata. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle circostanze del ritrovamento o sull’identità del cadavere.

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Roma, 5 luglio 2026 – Potrebbe essere di Mimmo Piepoli il corpo affiorato nel mare a Bengasi, in Libia. Il consolato generale d’Italia sta effettuando le verifiche necessarie a stabilire con certezza l’identità del cadavere, ritrovato con una muta, ancora agganciato a una tavola da kitesurf.   Il surfista 39enne di Erchie (Brindisi) era uscito in mare a Porto Cesareo  il primo maggio scorso proprio per fare kite. Il vento forte di quel giorno lo ha trasportato al largo e non è più riuscito a riavvicinarsi alla riva. Secondo quanto riportano i siti di informazione libici, che citano l’Unità di soccorso marittimo Hatem Belhaj Ali, a notare la salma davanti alla costa di  Daryana, a est di Bengasi, sarebbe stato un pescatore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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