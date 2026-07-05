Un corpo con muta e tavola da kitesurf è stato ritrovato nel mare di Bengasi, in Libia. Il consolato italiano sta conducendo accertamenti sul DNA per verificare se si tratti di un uomo scomparso a Porto Cesareo. La vittima è stata trovata immersa in acqua, con l’attrezzatura ancora attaccata. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle circostanze del ritrovamento o sull’identità del cadavere.

Roma, 5 luglio 2026 – Potrebbe essere di Mimmo Piepoli il corpo affiorato nel mare a Bengasi, in Libia. Il consolato generale d’Italia sta effettuando le verifiche necessarie a stabilire con certezza l’identità del cadavere, ritrovato con una muta, ancora agganciato a una tavola da kitesurf. Il surfista 39enne di Erchie (Brindisi) era uscito in mare a Porto Cesareo il primo maggio scorso proprio per fare kite. Il vento forte di quel giorno lo ha trasportato al largo e non è più riuscito a riavvicinarsi alla riva. Secondo quanto riportano i siti di informazione libici, che citano l’Unità di soccorso marittimo Hatem Belhaj Ali, a notare la salma davanti alla costa di Daryana, a est di Bengasi, sarebbe stato un pescatore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mimmo Piepoli scomparso a Porto Cesareo: in Libia affiora un corpo con muta e tavola da kitesurf. Esami sul dna

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02 MAGGIO 2026 PORTO CESAREO 39ENNE DISPERSO IN MARE MENTRE PRATICAVA KITESURF

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