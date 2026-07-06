Il tribunale di Trapani ha condannato a 5 anni e 4 mesi Antonino Pizzolato, ex sollevatore e medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024. La sentenza si riferisce a un episodio di violenza sessuale avvenuto nel luglio 2022 ai danni di una turista finlandese. Pizzolato è stato giudicato colpevole di aver commesso il reato. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore.

Roma, 6 luglio 2026 - Il tribunale di Trapani ha condannato a 5 anni e 4 mesi Antonino Pizzolato, sollevatore azzurro e medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, riconosciuto colpevole di violenza sessuale per i fatti avvenuti nel luglio 2022 ai danni di una turista finlandese. La sentenza, pronunciata dal collegio presieduto da Franco Messina, riguarda anche altri tre imputati, ai quali è stata inflitta la stessa pena: Davide Lupo, 31 anni, e Stefano Mongiovì, 30 anni, di Ribera (Agrigento) e Claudio Tutino, 35 anni, di Cattolica Eraclea (Agrigento). La vicenda. Secondo la ricostruzione emersa nel processo, la vicenda risale alla sera del 22 luglio 2022. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’ex bronzo Antonino Pizzolato condannato a 5 anni e 4 mesi per violenza sessuale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Turista stuprata a Trapani, il pesista olimpionico Pizzolato condannato a 5 anni e 4 mesi

Notizie e thread social correlati

Antonino Pizzolato condannato a 5 anni e 4 mesi per violenza sessualeIl tribunale di Trapani ha condannato a 5 anni e 4 mesi Antonino Pizzolato, sollevatore olimpico e medaglia di bronzo a Tokyo 2020 e Parigi 2024.

Il pesista olimpico Antonino Pizzolato condannato a 5 anni e 4 mesi per violenza sessualeIl Tribunale di Trapani ha condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione un pesista olimpico per violenza sessuale su una turista finlandese di 27 anni.

Stupro di gruppo in Sicilia: condannato ex bronzo olimpico PizzolatoAntonino Pizzolato, medaglia di bronzo alle olimpiadi di Tokio 2020 e Parigi 2024 nel sollevamento pesi, è stato condannato dal tribunale di Trapani a 5 anni ... gazzettadelsud.it

Stupro di gruppo, condannato a 5 anni e 4 mesi l’ex bronzo olimpico PizzolatoIl tribunale di Trapani ha condannato a 5 anni e 4 mesi il pesista Antonino Pizzolato, che vinse la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo e a Parigi, nel 2021 e nel 2024: l’accusa e’ di stupro ne ... affaritaliani.it